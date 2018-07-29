بعد إطلاق سراحها...عهد التميمي في زيارة لقبر عرفات

زارت عهد التميمي، الفتاة الفلسطينية التي صفعت الجندي الإسرائيلي، وأطلق سراحها اليوم، قبر الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على شريط أخبارها، أنه فور إطلاق سراحها من السجون الإسرائيلية، اليوم، زارت عهد التميمي قبر عرفات في مقر المقاطعة في رام الله.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن التميمي زارت القبر بصحبة محمود العالول، نائب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، في حركة فتح.

עהד תמימי ביקרה בקבר ערפאת ברמאללה בליווי סגנו של אבו מאזן בתנועת פת"ח, מחמוד אלעאלול. תמימי הביעה שביעות רצון משחרורה אך אמרה כי שמחתה איננה שלמה מכיוון שהותירה מאחור אסירות שעדיין נמצאות בכלא@HaimOmri — כאן חדשות (@kann_news) July 29, 2018

كانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت عن الشابة الفلسطينية، عهد التميمي، بعد أن قضت ثمانية أشهر في السجن، لصفع وركل جندي إسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر الفلسطينيون عهد التميمي رمزا لمقاومة "الاحتلال الإسرائيلي".