ليبرمان وقياداته العسكرية يناقشون الوضع في غزة

"قال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الوضع في قطاع غزة يحتاج إلى الاستعداد لأي مواجهات محتملة مع حركة "حماس.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على حسابه الشخصي على "تويتر" يقول: "أقوم، في هذه اللحظة، بالاجتماع مع رئيس هيئة الأركان، وقائد المنطقة الجنوبية وضباط بارزين في الجيش والشاباك الإسرائيليين، لمناقشة الوضع في الجنوب، فالجيش الإسرائيلي مستعد لأي مواجهة أو تصعيد في غزة".

קיימתי עכשיו עם הרמטכ"ל, מפקד הפיקוד, המתפ"ש והשב"כ, דיון הערכת מצב בפיקוד דרום. צה"ל מוכן לכל תרחיש. pic.twitter.com/p4GN0w85rH — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) July 29, 2018

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد ذكرت الجمعة الماضية، أن عدد القتلى الفلسطينيين وصل إلى اثنين، فيما أصيب ما يزيد عن 335 فلسطينيا، وسط تظاهر أكثر من 7000 فلسطيني أمام الجدار الفاصل بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

وكانت مسيرات العودة الفلسطينية قد انطلقت في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، بالتزامن مع يوم الأرض الفلسطيني، للتظاهر والاحتجاج أمام الجدار الفاصل مع إسرائيل.