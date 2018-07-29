تقارير: سلاح البحرية الإسرائيلي يستولي على سفينة كسر الحصار

قال المحلل السياسي الإسرائيلي، والإعلامي بإذاعة "صوت إسرائيل"، شمعون آران، إن سلاح البحرية الإسرائيلي استولى، اليوم الأحد، على سفينة كسر الحصار، وسحبها ناحية ميناء أشدود.

قال آران إن سلاح البحرية الإسرائيلي استولى على سفينة كسر الحصار وسحبها ناحية ميناء أشدود على البحر المتوسط.

كما ذكر الكاتب الإسرائيلي أن سلاح البحرية خاطب السفينة لاسلكيا دون جدوى.

وكان الناطق باسم اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، قد صرح، قبل قليل، بأن الاتصال انقطع مع سفينة عودة ضمن أسطول الحرية الخامس بعد اتصال البحرية الإسرائيلية بطاقم السفينة.

דיווח פלס':

חיל הים הישראלי השתלט על הספינה לשבירת המצור וגורר אותה לנמל אשדוד.

קודם לכן יצר חה"י קשר אלחוטי עימה ותשאל אותה על כוונותיה.



للجنة الدولية لكسر الحصار:

سلاح البحرية الإسرائيلي يستولي على سفينة كسر الحصار ويسحبها نحو ميناء أشدود.

وكان خاطبها لاسلكياً سألها عن وجهتها. pic.twitter.com/9gf9ugjwXk — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 29, 2018

ومن جهته، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب، " كمتابع لأستلتكم عن القافلة البحرية الاستفزازية: لا نعلق حاليا على الأنباء المتداولة بالموضوعة".

.من جهتها، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن السفينة وصلت حتى مسافة 60 كيلو مترا من قطاع غزة في البحر المتوسط، واستولت عليها البحرية الإسرائيلية وسحبتها إلى ميناء أشدود

وأكدت الصحيفة العبرية أن السفينة تحمل على متنها 33 ناشطا، يدعمون كسر الحصار عن قطاع غزة. ومن المتوقع أن تشرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عملية ترحيل الناشطين والمتضامنين مع قطاع غزة، الذين كانوا على متن السفينة إلى الدول التي جاؤوا منها.