ترامب يهدد بإيقاف عمل الحكومة الأمريكية

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإيقاف عمل الحكومة الأمريكية، في حال لم يصوت الديمقراطيون لصالح "أمن الحدود" ولبناء الجدار العازل مع المكسيك.

القاهرة- سبوتنيك. وكتب ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأحد، "سأكون على استعداد لإيقاف عمل الحكومة إذا لم يصوت الديمقراطيون لأمن الحدود، والذي يشمل بناء الجدار".

وأضاف ترامب "يجب التخلص من نظام القرعة وعمليات القبض على المهاجرين والإفراج عنهم، وأن نتجه إلى نظام هجرة يعتمد على المميزات، نحتاج لأشخاص عظماء يدخلون إلى بلدنا".

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

يذكر أن ترامب وقع كانون الثاني/يناير من عام 2017 أمرا تنفيذيا ببناء سياج على طول الحدود الأمريكية المكسيكية يصر على أن تشارك المكسيك في تكلفة بنائه، وهو ما ترفضه المكسيك.

ويعارض الحزب الديمقراطي حزمة الإجراءات التي يتبناها الرئيس الجمهوري لتعديل نظام الهجرة.

وفي الشهر الماضي، رفض مجلس النواب تمرير القانون الذي تبناه ترامب، برفض 301 نائبا، مقابل 212 صوتوا لصالح القانون.