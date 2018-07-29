إغلاق 34 مركزا انتخابيا في مالي بسبب تهديدات وحرائق مفتعلة

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "نسبة المشاركة حتى الثالثة بتوقيت غرينتش بلغت 36%"، مضيفا أن "34 مركز تصويت من بين 23 ألف مركز تم إغلاقها بسبب تهديدات وحرائق مفتعلة".
ومن المتوقع أن تغلق مراكز التصويت أبوابها الساعة السادسة بتوقيت مالي، الذي يوافق توقيت غرينتش.
ولم تقع حوادث إرهابية خطيرة، كما كانت توقعت أوساط مالية، باستثناء بعض حوادث إطلاق النار في الهواء في مدن تمبكتو وموبتي وكيدال، حسبما أكد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك".
وقال ممادو كيدي-مدرس- أنه يوجد في مراكز التصويت مراقبين من المحكمة الدستورية والاتحاد الإفريقي، وقال: "لا توجد مشكلة في التصويت.. تمت تعبئة الناخبين بشكل كبير بحثهم على المشاركة وتم نقل البعض منهم في سيارات لمكاتب التصويت ثم اعادتهم من جديد لقراهم".
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