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20:44 29 يوليو/ تموز 2018
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    أشخاص يبحوث عن أسمائهم في القائمة الانتخابية في مركز الاقتراع في لافيابوغو، باماكو، مالي 23 يلويو/ تموز 2018

    إغلاق 34 مركزا انتخابيا في مالي بسبب تهديدات وحرائق مفتعلة

    © REUTERS / Luc Gnago
    العالم
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    صرح مصدر مطلع في لجنة الانتخابات بمالي إن السلطات أغلت 34 مركزا انتخابيا من بين 23 ألف مركز انتخابي بسبب تهديدات وحرائق مفتعلة.

    وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "نسبة المشاركة حتى الثالثة بتوقيت غرينتش بلغت 36%"، مضيفا أن "34 مركز تصويت من بين 23 ألف مركز تم إغلاقها بسبب تهديدات وحرائق مفتعلة".

    الجنود في مالي
    © AFP 2018 / Habibou Kouyate
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    وكانت مراكز التصويت التي افتتحت في الثامنة صباحا، خضعت لمراقبة مشددة من قبل وحدات من الجيش والشرطة في مالي، لكن ما زالت بعض المراكز في المناطق المتوترة بالشمال والوسط تتعرض لتهديدات الجماعات المسلحة مما أدى إلى إغلاقها مؤقتا.

    ومن المتوقع أن تغلق مراكز التصويت أبوابها الساعة السادسة بتوقيت مالي، الذي يوافق توقيت غرينتش.

    ولم تقع حوادث إرهابية خطيرة، كما كانت توقعت أوساط مالية، باستثناء بعض حوادث إطلاق النار في الهواء في مدن تمبكتو وموبتي وكيدال، حسبما أكد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك".

    وقال ممادو كيدي-مدرس- أنه يوجد في مراكز التصويت مراقبين من المحكمة الدستورية والاتحاد الإفريقي، وقال: "لا توجد مشكلة في التصويت.. تمت تعبئة الناخبين بشكل كبير بحثهم على المشاركة وتم نقل البعض منهم في سيارات لمكاتب التصويت ثم اعادتهم من جديد لقراهم".

    إلى ذلك، قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، أوليفر سالجادور، إن مسلحين أطلقوا عشر قذائف حول مدينة كيدال، في أقصى شمال شرقي مالي انفجر قرب مركز اقتراع دون أن تسفر عن سقوط أي قتلى.  

     

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش, إرهاب, الشرطة, انتخابات, صناديق الاقتراع, الاتحاد الإفريقي, مالي, أفريقيا
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