وزير خارجية بريطانيا الجديد يناقش قضية كوريا الشمالية في الصين

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، ان وزير خارجيتها جيريمي هانت، سيناقش خلال زيارته للصين، اليوم الاثنين، حل مشكلة كوريا الشمالية وقضايا التجارة الثنائية والتحديات العالمية.

لندن — سبوتنيك. وقالت الخارجية البريطانية في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "اليوم، سيبدأ الوزير هانت أول رحلة دولية له منذ تعيينه وزيرا للخارجية ، سيزور بكين، وسيناقش مع نظيره الصيني قضايا تحسين العلاقات بين البلدين".

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وأضاف البيان: أن "هانت، سيجري نقاشا واسعا مع رئيس قسم السياسة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية في إطار الحوار الاستراتيجي البريطاني — الصيني"، مشيرا إلى أنه من بين المسائل المتوقعة مناقشتها تعدد الأقطاب في عالم اليوم عالم اليوم، وحرية التجارة والأمن وعدم انتشار الأسلحة النووية، وعقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، وكذلك سبل التعاون بين البلدين في مكافحة تغير المناخ والتنمية والتحديات العالمية.

وأعلن هانت قبيل زيارته للصين، أنه يتعين على بكين ولندن استغلال الفرصة لتعميق التعاون ووصف العلاقات بين البلدين بأنها "العصر ذهبي".

يذكر أن هذه الزيارة الأولى لهانت كوزير للخارجية بعد توليه منصبه في 10 تموز/ يوليو، عقب استقالة بوريس جونسون نتيجة لخلافات مع رئيسة الوزراء.