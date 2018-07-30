إجلاء العديد من متسلقي الجبال في إندونيسيا

نزل مئات المتسلقين من جبل رينجاني في جزيرة لومبوك بإندونيسيا، اليوم الاثنين، بعد يوم من زلزال قوي بلغت قوته 6.4 درجة فأثار ذعر المتسلقين فيما وقعت الصخور على سفوح البركان.

وقالت سلطات المتنزه الوطنية إنه جرى إخلاء مسار رئيسي نحو قمة الجبل البالغ ارتفاعه 3726 مترا وأن طائرة هليكوبتر تنزل إمدادات لآخرين لا يزالون يحاولون الوصول إلى بر الأمان.

وقال أجونج براموجا وهو مسؤول عن إدارة الكوارث في منطقة نوسا تنجارا الغربية "يوجد نحو 500 متسلق… نتوقع أن يصلوا إلى سفح الجبل نحو الساعة الخامسة مساء"، بحسب مانقلت "رويترز".

© AP Photo / Salvatore Allegra تقرير يؤكد أن ثوران بركان كيلاويا في هاواي قد يدوم أعواما

وذكر أن انهيارات أرضية سببها الزلزال تسببت في حصار نحو ستة عند فوهة ثاني أعلى براكين إندونيسيا.

ويعمل نحو مئة من أفراد الجيش والشرطة وعمال الإنقاذ لإنزال الناس فيما تمشط طائرات الهليكوبتر المنطقة بحثا عن آخرين لا يزالون محاصرين.

وقال مسؤولون إن عدد القتلى نتيجة زلزال، أمس الأحد، الذي تمركز في الشطر الشمالي من لومبوك لكن شعر به أيضا سكان جزيرة بالي إلى الغرب، بلغ 17 وأصيب أكثر من 150، كثير منهم بسبب المباني المنهارة.