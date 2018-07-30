اقتراح من ماكين لحماية الناتو من ترامب

زعمت وكالة " T-online" الألمانية، أن السيناتور الأمريكي جون ماكين أصدر مشروع قانون يحظر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعل ذلك.

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب يصف لقاءه مع بوتين بأنه كان أفضل من قمة الناتو

وبحسب الوكالة ، خطوة جون ماكين لم تكن فردية بل جاءت من خلال إسهام عدد من البرلمانيين الأمريكيين في مجلس الشيوخ الذين دعموا مشروع القانون لمنع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أي حالة من الأحوال.

وقال ماكين " دونالد ترامب لم يكن تعامله مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) جيدا، لذا قررنا على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة لمنع تدهور الأمور أكثر من ذلك".

ووفقا للسناتور الأمريكي ، فإن الحلفاء في الناتو قدموا لمدة 70 عاما تضحيات جمة من أجل "سلام ديمقراطي يقوم على الأمن وحقوق الإنسان وسيادة القانون". وأضاف أيضا أن الناتو هو الذي جعل الولايات المتحدة دولة ناجحة وآمنة.

في وقت سابق ، شكك ترامب في ضرورة الدفاع الجماعي للدول الأعضاء في حلف الناتو ، كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي.