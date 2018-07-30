بعد إنهاء الحرب مع إثيوبيا... "اتفاق تاريخي" لإريتريا مع إحدى الدول العربية

وأعلنت الحكومة الإريترية في بيان أنها وقعت، اليوم الاثنين،، في أسمرة اتفاقا مع الصومال لإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقال البيان إن الاتفاق جاء بعنوان "بيان حول العلاقات الأخوية"، مؤكدا أن "البلدين سيقيمان علاقات دبلوماسية وسيتبادلان السفراء"، وقد وقعه الرئيس الإريتري أسايس أفورقي ونظيره الصومالي محمد عبد الله محمد.
يأتي ذلك، بعد أسابيع من توقيع إثيوبيا وإريتريا اتفاقا يعيد العلاقات بينهما، وينهي عداء استمر لعقدين من الزمن بعد نشوب الصراع عام 1998.
ونشبت حرب على الحدود بين إريتريا وإثيوبيا فيما بين عامي 1998 و2000، أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى، ووقع البلدان اتفاق سلام في أبريل/نيسان الماضي.
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