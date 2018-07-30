إسبانيا تخصص 35 مليون دولار نفقات أولية للتعامل مع تدفق المهاجرين

قالت الحكومة الإسبانية إنها تهدف إلى إنفاق 30 مليون يورو (35.1 مليون دولار) في خطة طارئة للتكيف مع وضعها الجديد كمقصد رئيسي للهجرة عبر البحر من أفريقيا.

وعلى مدى شهرين منذ توليه السلطة أكد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث على توجهاته الليبرالية بعدما عرض استقبال مئات المهاجرين الذين جرى إنقاذهم في البحر المتوسط في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي جاهدا للاتفاق على كيفية التعامل مع المهاجرين، بحسب "رويترز".





© Sputnik . Mikhail Voskresensky قاض أمريكي ينظر مخالفات حكومة ترامب بشأن فصل المهاجرين عن أطفالهم وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء إن الأموال ستخصص لتغطية النفقات الأولية للتعامل مع الواصلين إلى الشواطئ ويشمل ذلك توفير طواقم العمل وتقديم أغطية وطعام لإدارة عملية التعرف على الهوية وتحديد ما إذا كان الأشخاص مؤهلين للحصول على اللجوء.





وافتتحت مدريد اليوم الاثنين مركز استقبال مؤقت في منطقة الأندلس التي يفصلها عن أفريقيا مضيق جبل طارق وذلك عند أضيق نقطة والتي تبعد 14 كيلومترا فقط.





وقالت وزيرة العمل الإسبانية ماجدالينا فاليريو إن الهجرة "ظاهرة لا يمكن إيقافها" وذلك لدى زيارتها للمركز الذي يستوعب ما يصل إلى 700 شخص من أربعة إلى خمسة أيام بمجرد قيام الشرطة بالتعرف على هويتهم.





وأضافت الوزيرة: "سياسة الهجرة تحتاج إلى تعاون. يجب على كل الدول الأوروبية أن تشارك".



