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20:40 30 يوليو/ تموز 2018
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    جائزة صورة الصحافة العالمية لعام 2017 (World Press Photo 2017) - فئة مشاكل العصر - اسم الصورة عبور المهاجرين ( Migrant Crossing) - المرتبة الثانية للمصور فاديم غريدا

    إسبانيا تخصص 35 مليون دولار نفقات أولية للتعامل مع تدفق المهاجرين

    © Photo / World Press Photо/Vadim Ghirda, The Associated Press
    العالم
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    قالت الحكومة الإسبانية إنها تهدف إلى إنفاق 30 مليون يورو (35.1 مليون دولار) في خطة طارئة للتكيف مع وضعها الجديد كمقصد رئيسي للهجرة عبر البحر من أفريقيا.

    وعلى مدى شهرين منذ توليه السلطة أكد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث على توجهاته الليبرالية بعدما عرض استقبال مئات المهاجرين الذين جرى إنقاذهم في البحر المتوسط في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي جاهدا للاتفاق على كيفية التعامل مع المهاجرين، بحسب "رويترز". 

    لاجئون من الشرق الأوسط
    © Sputnik . Mikhail Voskresensky
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    وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء إن الأموال ستخصص لتغطية النفقات الأولية للتعامل مع الواصلين إلى الشواطئ ويشمل ذلك توفير طواقم العمل وتقديم أغطية وطعام لإدارة عملية التعرف على الهوية وتحديد ما إذا كان الأشخاص مؤهلين للحصول على اللجوء.

    وافتتحت مدريد اليوم الاثنين مركز استقبال مؤقت في منطقة الأندلس التي يفصلها عن أفريقيا مضيق جبل طارق وذلك عند أضيق نقطة والتي تبعد 14 كيلومترا فقط.

    وقالت وزيرة العمل الإسبانية ماجدالينا فاليريو إن الهجرة "ظاهرة لا يمكن إيقافها" وذلك لدى زيارتها للمركز الذي يستوعب ما يصل إلى 700 شخص من أربعة إلى خمسة أيام بمجرد قيام الشرطة بالتعرف على هويتهم.

    وأضافت الوزيرة: "سياسة الهجرة تحتاج إلى تعاون. يجب على كل الدول الأوروبية أن تشارك".

    وقال مكتب سانتشيث إن الحكومة السابقة لم تُعد إسبانيا على النحو الجيد للتعامل مع تدفق المهاجرين والذي بلغ قرابة 24 ألفا في المجمل حتى الآن وفقا لما ذكرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وهو تقريبا مثل العدد الذي قام بالرحلة خلال عام 2017 بأكمله.    

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إسبانيا, المهاجرين, إسبانيا
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