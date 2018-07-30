ترامب يشيد بسياسات الهجرة الإيطالية في اجتماع مع كونتي

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنهج الإيطالي الذي يزداد تشددا تجاه الهجرة، وذلك في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في البيت الأبيض اليوم الاثنين.

وقال ترامب لكونتي في المكتب البيضاوي "أتفق كثيرا مع ما تفعله فيما يتعلق بالهجرة، والهجرة غير الشرعية وحتى الهجرة الشرعية".

It is my great honor to welcome Prime Minister @GiuseppeConteIT of Italy to the @WhiteHouse! Join us at 2:00pmE for our joint press conference: https://t.co/XAchZ3zUSe pic.twitter.com/5t4QVsKKqH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2018

وأضاف "لقد اتخذ (كونتي) موقفا قويا للغاية على الحدود، لم يتخذ مثله سوى القليل من الدول. وبصراحة، أرى أنه يفعل الصواب".

يذكر أن إيطاليا كانت قد استقبلت أكثر من 640 ألف مهاجر معظمهم أفارقة خلال السنوات الخمس الماضية، بينما تجاهلت دول أوروبية أخرى مطالبها باستقبال بعض المهاجرين الجدد وتقاسم تكلفة رعايتهم.

وأثرت أزمة المهاجرين على الداخل الإيطالي وهو ما تمثل في تحقيق حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، أفضل نتائجه على الإطلاق في الانتخابات العامة التي أجريت في مارس/ آذار الماضي، بعد أن تعهد بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين ووقف تدفق أي مهاجرين جدد.