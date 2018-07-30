ترامب: أجرينا حوارا استراتيجيا مع إيطاليا لتعزيز التعاون في أمن البحر المتوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وإيطاليا أجرتا حوارا استراتيجيا لتعزيز التعاون في قضايا من بينها أمن البحر المتوسط.

© Sputnik . Alexey Malgavko "جلاد البحر" مؤهل لأداء خدمته في البحر المتوسط

واشنطن — سبوتنيك . أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده بدأت التخطيط لحوار استراتيجي مع إيطاليا بهدف تعزيز التعاون في العديد من القضايا، من بينها الأمن في منطقة البحر المتوسط

وقال ترامب اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "يسعدني اليوم أن أعلن أنا ورئيس الوزراء كونتي عن البدء في حوار استراتيجي بين إيطاليا والولايات المتحدة من شأنه تعزيز التعاون في العديد من القضايا، من بينها الجهود الأمنية المشتركة في منطقة البحر المتوسط".