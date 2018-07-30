وكالة: "داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على السياح في طاجيكستان

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن قتل أربعة من راكبي الدراجات الغربيين دهستهم سيارة في طاجيكستان.

© AP Photo / Ramon Espinosa مقتل أربعة سياح أجانب بهجوم في طاجيكستان

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال التنظيم في بيان إن منفذي الهجوم "من جنود التنظيم ونفذوا الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".

وأشارت السلطات إلى إن السائحين، وهم من الولايات المتحدة وسويسرا وهولندا، قتلوا في طاجيكستان أمس الأحد، كما أصيب ثلاثة آخرون من سويسرا وهولندا وفرنسا وأحدهم تلقى طعنة.

وأكدت وزارة الداخلية في طاجيكستان، أن قوات الأمن التي كانت تلاحق الجناة قتلت أربعة أشخاص منهم شخص كان يقاوم اعتقاله واعتقلت شخصا خامسا.

ومن بين الأربعة الذين قتلتهم قوات الأمن مالك السيارة التي تعتقد الشرطة أنها صدمت السائحين أثناء قيادتهم دراجات في منطقة ريفية على مسافة 90 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبي.