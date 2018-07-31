منع رئيس بيرو السابق من السفر إلى الولايات المتحدة

مُنع الرئيس البيروفي السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي، من مغادرة البلاد والذهاب لإجراء فحص طبي في الولايات المتحدة.

المكسيك — سبوتنيك. وقال القاضي خوان سانشيز بالبوينا، الذي اتخذ قرار المنع، بأن مغادرة كوتشينسكي، كانت في الواقع ستؤدي إلى إلغاء الحكم الذي اتخذ في آذار/مارس فيما يتعلق بقرار حظر مغادرته بيرو، لمدة 18 شهراً.

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وذكرت موقع "كوميرسيو"، أن محامي دفاع رئيس الدولة السابق، قدم شهادة طبية تفيد بأن متابعة الفحوصات في الولايات المتحدة، ضرورية بسبب عدم انتظام ضربات القلب لدى كوتشينسكي، البالغ من العمر 79 عاماً.

هذا، ويشتبه بتورط كوتشينسكي، بتلقي مبالغ من شركة "أودبريشت" تقدر بـ 4.8 مليون دولار لصالح شركات مرتبطة بالرئيس، بزعم أنها مقابل تقديم خدمات استشارية.

وفي نهاية مارس، قبِل الكونغرس البيروفي، استقالة كوتشينسكي، وأدى اليمين الدستورية الرئيس مارتن بيزكارا، والذي كان يشغل من قبل منصب النائب الأول للرئيس.