منع رئيس بيرو السابق من السفر إلى الولايات المتحدة

المكسيك — سبوتنيك. وقال القاضي خوان سانشيز بالبوينا، الذي اتخذ قرار المنع، بأن مغادرة كوتشينسكي، كانت في الواقع ستؤدي إلى إلغاء الحكم الذي اتخذ في آذار/مارس فيما يتعلق بقرار حظر مغادرته بيرو، لمدة 18 شهراً.
هذا، ويشتبه بتورط كوتشينسكي، بتلقي مبالغ من شركة "أودبريشت" تقدر بـ 4.8 مليون دولار لصالح شركات مرتبطة بالرئيس، بزعم أنها مقابل تقديم خدمات استشارية.
وفي نهاية مارس، قبِل الكونغرس البيروفي، استقالة كوتشينسكي، وأدى اليمين الدستورية الرئيس مارتن بيزكارا، والذي كان يشغل من قبل منصب النائب الأول للرئيس.
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