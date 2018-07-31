لقاءات إسرائيلية مكوكية للإبقاء على موافقة الدروز على قانون "القومية"

كتب المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن ضابطا برتبة نقيب قدم استقالته من الجيش الإسرائيلي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مما دعا الجيش إلى وقفه عن العمل لمدة 14 يوما.

طالب عمير جمال، في منشور له على "فيسبوك" قيادة الطائفة الدرزية بدعوة الشباب لرفض التجنيد الإلزامي، والعمل على وقف الخدمة الإلزامية للدروز في الجيش الإسرائيلي.

קצין צה״ל בן העדה הדרוזית בדרגת סרן שפרסם ברשת החברתית את עמדתו בנושא חוק הלאום, הושעה מתפקידו למשך 14 ימים. — יוסי יהושוע (@YehoshuaYosi) July 31, 2018

ورد الشيخ موفق طريف على استقالة الضابط جمال عمير، بأنه يجب الابتعاد عن القضايا السياسية، وبأن الجيش الإسرائيلي ليس له علاقة بقانون "القومية"، بداعي أنه خارج دائرة النقاش.

في أعقاب استقالة الضابط جمال عمير، تحدث الجنرال غادي آيزنكوت، رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، مع موفق طريف، القائد الروحاني للطائفة الدرزية، وأعرب عن غضبه من استقالة جمال، مما دعا الشيخ طريف إلى الخروج بالتصريح السابق.

הרמטכ"ל רא"ל גדי איזנקוט שוחח היום עם השיח' מואפק טריף, מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, ובעקבות כך השיח' מבקש להבהיר: ״אני מסכים לחלוטין את דבריו של הרמטכ"ל ומבקש להותיר את כל הנושאים הפוליטיים והציבוריים השנויים במחלוקת, וביניהם חוק הלאום, מחוץ לכותלי הצבא. ״ — Or Heller אור הלר (@OrHeller) July 31, 2018

دعا آيزنكوت إلى توحد كل الطوائف والعشائر الإسرائيلية على قلب رجل واحد، بهدف الحفاظ على دولة إسرائيل.

سبق وأن التقى، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برؤساء مجلس الطائفة الدرزية في إسرائيل، أول أمس الأحد، بهدف مناقشة قانون "القومية"، وذلك بعد الانتهاء من الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، الأحد، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، التقى مع قيادات الطائفة الدرزية في محاولة للاستماع لشكاواهم من قانون "القومية اليهودية".

وأفاد المحلل السياسي، شمعون آران، أن نتنياهو التقى بطائفة الدروز بصحية وزيرين إسرائيليين، للاستماع للشكاوى المقدمة ضد القانون من الدروز، بوجه عام، وذلك في أعقاب استقالة، زهير بهلول، عضو الكنيست من البرلمان الإسرائيلي.

רה"מ נתניהו והשרים יריב לוין ואיוב קרא נפגשו עם ראשי מועצות מהמגזר הדרוזי כחלק מהשיחות שמקיים רה״מ עם בני העדה בימים האחרונים.

נתניהו:



"יש ניסיונות בלתי פוסקים לבטל את הגדרת מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

חוקקנו את חוק הלאום כדי להבטיח שישראל תשאר מדינת הלאום של עמנו". pic.twitter.com/CHdSt8WE3S — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

وكان زهير بهلول، عضو الكنيست عن "المعسكر الصهيوني"، قد فجر مفاجأة، مساء السبت الماضي، وقدم استقالته من الكنيست على خلفية اعتراضه على "قانون القومية اليهودية".