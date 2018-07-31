موقع عبري يحذر من زيادة عدد الحرائق في مستوطنات "غلاف غزة"

ذكر تقرير إسرائيلي أنه رغم التهدئة بين "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة، تستمر ظاهرة إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة.

© AP Photo / Noah Berger 26 حريقا في مستوطنات "غلاف غزة" الأربعاء

أكد الموقع الإلكتروني الإخباري " واللا "، اليوم الثلاثاء، أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية نشرت تقريرا مفاده ارتفاع مؤشرات ظاهرة الحرائق في مستوطنات " غلاف غزة "، نتيجة لإطلاق الفلسطينيين من قطاع غزة لبالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة على الداخل الإسرائيلي.

وأفاد الموقع الإخباري الإسرائيلي أنه سقط، أمس الاثنين، للمرة الأولى بالون حارق عبى مدينة بئر السبع، وذلك منذ انطلاق تلك الظاهرة التي أقلقت مضاجع الإسرائيليين.

وأوضح الموقع أنه اندلع، أمس، 18 حريقا في مستوطنات "غلاف غزة"، نتيجة لإطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، في حين يؤكد المجلس الإقليمي للنقب الغربي أن عدد الحرائق أكبر من هذا العدد المذكور، كما أن يوم الجمعة الماضية شهدت اندلاع أكثر من 20 حريقا كبيرا في تلك المستوطنات، أيضا.

ونقل الموقع الإخباري الإسرائيلي على لسان تامير عيدان، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة سادوت هنيغيف، أنه يجب على الجيش الإسرائيلي التصدي لمطلقي بالونات الهيليوم والطائرات الورقية الحارقة.