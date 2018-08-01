عميد: مشاركة السوريين في الألعاب العسكرية خير دليل على انتهاء الحرب في البلاد

صرح العميد سليمان أيمن من الجيش العربي السوري، اليوم الأربعاء، بأن مشاركة العسكريين السوريين في مسابقات "ألعاب الجيش الدولية -2018" خير دليل على أن الحرب في البلاد تقترب من نهايتها.

يكاتيرينبورغ — سبوتنيك. ونقل المركز الصحفي للمسابقة عن أيمن قوله في مراسم افتتاح الألعاب في كازاخستان: "أتينا إلى هنا ليس من أجل الفوز [في المسابقة]، بل لإظهار أن الحرب في بلدنا تقترب من النهاية وأن أفراد الجيش السوري بإمكانهم المشاركة في المسابقات السلمية".

ولفت اللواء إلى أن الوفد السوري يتألف من عسكريين قدموا من جبهات الحرب، مشيرا: " جمعنا جنوداً جيدين من الحرب — وقدمن فوراً إلى هنا. المقاتلون الذين قدموا إلى هنا — من مختلف وحدات جيشنا ومن جبهات مختلفة، وبعضهم أصيبوا بجروح. وجرى التحضير لمدة أسبوعين فقط في سوريا وأسبوعيين آخرين في مركز التدريب في ساراتوف. ونحن نعول على خبراتنا العملية، التي اكتسبناها خلال ثماني سنوات من الحرب في بلدنا".

وتستضيف كازاخستان في الفترة ما بين 1 إلى 9 آب / أغسطس، مسابقات في إطار "ألعاب الجيش الدولية —2018"، بميدان التدريب "غفارديسكي" الواقع في سفوح سلسلة جبال "إيلي آلاتاو"، وذلك بمشاركة فرق من 12 دولة.