دول أخرى في طريقها لنقل سفارات بلدانها من تل أبيب إلى القدس

يعتزم الرئيس التشيكي زيارة إسرائيل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تمهيدا لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

كتب المحلل السياسي شمعون آران، الكاتب في إذاعة "صوت إسرائيل"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، يعتزم زيارة بلده في الفترة من 25-27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تمهيدا للتصريح بنقل سفارة التشيك من تل أبيب إلى القدس.

وأكد الكاتب الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر"، أنه إضافة للتشيك، فإن هناك دول أخرى قررت نقل سفارات بلدانها من تل أبيب إلى القدس، مثل هندوراس وسلوفيكيا ورومانيا.

נשיא צ'כיה @MZemanOficialni מילוש זמאן יבוא לביקור רשמי בישראל בין 25-27 לנובמבר, ביקור שני שלו בישראל.

צ'כיה הודיעה על כוונתה להעביר את השגרירות הצ'כית לירושלים ב-3 שלבים.



מדינות נוספות הודיעו על כוונה דומה; רומניה, הונדורס, סלובקיה..

בשלב זה רק ההצהרות,

ללא צעדים ממשיים בשטח.. pic.twitter.com/6fT7gwwTPJ — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 1, 2018

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وأثيرت عاصفة سياسية في العالمين، العربي والإسلامي، آنذاك، وتم بالفعل نقلها في شهر مايو/ أيار الماضي، بالتزامن مع مرور سبعين عاما على إنشاء دولة إسرائيل.