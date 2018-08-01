ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر في كوريا الجنوبية إلى 27 شخصا

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء موجة الحر التي تشهدها البلاد إلى 27 شخصا، حيث وصلت درجة حرارة الجو إلى 39.6 درجة.

© Sputnik . Vladimir Pesnia نقل أكثر من 22 ألف مواطن ياباني إلى المستشفيات بسبب ارتفاع درجة الحرارة

موسكو — سبوتنيك. ووفقا للمركز، بحلول 29 تموز/ يوليو، بلغ عدد الضحايا 27 شخصاً، وتضرر أكثر من ألفي شخص من سكان البلاد.

وفي الوقت نفسه، أفادت دائرة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، بأنه تم تسجيل درجات حرارة جديدة في البلاد اليوم الأربعاء، وسجل مقياس الحرارة في مقاطعة هونشون، على بعد 85 كم شرق سيئول، 41 درجة، وهي الأعلى في تاريخ الأرصاد.

هذا وسجلت درجات الحرارة في سيئول، اليوم الأربعاء، أعلى معدلاتها على مدار 111 سنة الماضية، حيث وصلت درجة حرارة الطقس إلى 39.6 درجة.