ليبرمان يحظر دخول الوقود والغاز إلى غزة عبر معبر كيرم شالوم

أفادت صحيفة "معاريف أون لاين" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي قرر حظر دخول الغاز والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كيرم شالوم التجاري.
وعزت الصحيفة العبرية قرار ليبرمان إلى استمرار إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة على الداخل الإسرائيلي، بالتوازي مع استمرار الاحتجاجات على الجدار الفاصل بين القطاع وإسرائيل.
ליברמן הורה לאסור על הכנסת דלק וגז לעזה דרך מעבר כרם שלום (צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון) https://t.co/s47U8BPBYu pic.twitter.com/gRETSo6sCE— מעריב אונליין (@MaarivOnline) August 1, 2018
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