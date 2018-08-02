طفلة تنتقد هيئة النقل النيوزيلندية "لافتاتكم متحيزة جنسيا" وتجبرهم على تغييرها (صور)

أكدت طفلة صغيرة، لم يتجاوز عمرها 7 سنوات، أن لافتات هيئة النقل النيوزيلندية غير عادلة وأنها متحيزة جنسيا.

ووافقت الهيئة على تغيير لافتاتها، بعد تلقي الرئيس التنفيذي للهيئة رسالة من الطفلة، طالبت من خلالها بتغيير لافتة "لاين مين" بأخرى أكثر صوابًا وعدلًا.

وأشارت الطفلة في رسالتها إلى أنه من غير العدل عدم وجود لافتات للنساء أيضا، حيث يقتصر الأمر على الرجال فقط. ووقف الرئيس التنفيذي مع رأي الطفلة، وأعطى أوامر بإنشاء لافتة جديدة تحمل عبارة "لاين كرو" (طاقم الخطوط).

So proud of my 7yo. She recently wrote to the NZTA CE asking that they replace the 'Lineman' sign with something more "correct and fair" bc "women can be line-workers too". The CE agreed and now NZTA is developing a new Line Crew sign. High 5s all round! 😍 pic.twitter.com/lam5tciZ2u — Caitlin Carew (@greeniecaitlin) July 30, 2018

بينما عبرت والدة الطفلة عن فخرها بطفلتها، حيث قالت عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أنا فخورة للغاية بابنتي ذات الـ7 أعوام".

وعلقت هيئة النقل النيوزيلندية على الحادثة عبر حسابها على موقع "تويتر" أيضا، قائلة: "لقد سعدنا بتلقي اقتراح زوي لأن الأفكار العظيمة يمكن أن تأتي من أي شخص، بما في ذلك من لم يتجاوز عمرهم 7 أعوام! أحسنت يا زوي".