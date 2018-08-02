كارثة "غير مسبوقة" تهدد كوريا الشمالية

دعت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إلى "معركة شاملة" ضد درجات حرارة قياسية تهدد المحاصيل في الدولة التي تصارع بالفعل ضد عقوبات دولية صارمة بسبب برنامجها النووي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت بيونغ يانغ إن الجفاف الناتج عن درجات الحرارة المرتفعة تسبب في "كارثة طبيعية غير مسبوقة".

© REUTERS / KCNA وكالة: وزير خارجية كوريا الشمالية يزور إيران

وحذرت الحكومة الكورية من أضرار قد تلحق بالمحاصيل يمكن أن تقوض اقتصادها المعتمد على الزراعة والذي تضرر بشدة من العقوبات رغم مبادرات دبلوماسية في الآونة الأخيرة.

وقالت صحيفة "رودونغ سينمون" الكورية: "ظاهرة درجات الحرارة المرتفعة هي أكبر كارثة طبيعية ولم تحدث من قبل لكنها ليست العقبة التي لا يمكننا التغلب عليها"، ودعت الصحيفة لتعبئة "جميع الإمكانيات" لمكافحة خطر الجفاف المتفاقم.

ونشرت الصحيفة في صفحتها الأولى، أن درجات الحرارة بلغت 40 درجة مئوية في بعض المناطق منذ أواخر يوليو/تموز، وأن الأضرار بدأت تظهر على محاصيل مثل الأرز والذرة.