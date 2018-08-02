وكالة: تسارع وتيرة وصول المهاجرين إلى اليونان برا من تركيا

قالت منظمة غير حكومية، اليوم الخميس، إن أكثر من عشرة آلاف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى اليونان من تركيا عن طريق معبر نهر إيفروس في الشمال في النصف الأول من 2018 وهي وتيرة توافد أسرع مقارنة بعام 2017.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت مسؤولة منظمة أطباء بلا حدود في اليونان إن الرقم يتجاوز العدد المقدر للوافدين من إيفروس في 2017 ككل وهو 7500.

© AP Photo / Emilio Morenatti سلطات جنوب إسبانيا تواجه صعوبات بسبب زيادة تدفق المهاجرين

وقالت إيفيجنيا أناستاسياديس المنسقة الميدانية للمنظمة في اليونان نقلا عن بيانات للشرطة "عدد اللاجئين والمهاجرين الوافدين تجاوز عشرة آلاف في الشهور الستة الأولى من العام، أي أكثر من مجمل عدد الوافدين في 2017".

وعبر قرابة مليون مهاجر من تركيا إلى جزر يونانية في 2015 لكن هذا المسار أغلق بعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي وأنقرة اتفاقا لمنع تدفق المهاجرين في مارس/ آذار 2016.

وتحول اللاجئون الهاربون من الحرب في سوريا ومناطق أخرى في السنوات الأخيرة إلى مسار التهريب القديم عبر حدود النهر بين البلدين، واستخدم الأتراك أيضا ممر إيفروس بعد محاولة انقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2016.

وحثت أناستاسياديس الحكومة على إرسال أطباء وتحديث مركز الاستقبال في إيفروس والذي وصفته بأنه "كم مهمل"، كما قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا العام إن مركز الاستقبال في تلك المنطقة يستقبل أكثر من سعته وهي 240 شخصا.