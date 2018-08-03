كوستاريكا تضبط 2 طن من الكوكايين في قارب

وقالت السلطات إنها بدأت عملية في المحيط الهادي، بناء على معلومات من خفر السواحل الأمريكي، مما نتج عنه اكتشاف حوالي 2000 عبوة من مخدر الكوكايين، زنة الواحدة منها كيلوغرام تقريبا، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / DAVID W CERNY دراسة: التبغ أخطر من الكوكايين على صحة الإنسان

وعثر على المخدرات على قارب بأربعة محركات، من طراز عادة ما يستخدمه مهربو المخدرات، نظرا لصعوبة تتبعه بأجهزة الرادار.

وقال خفر السواحل وشرطة مكافحة المخدرات في كوستاريكا، إنه تم القبض على ثلاثة رجال كولومبيين.

وقال وزير الأمن مايكل سوتو: "يؤتي العمل المشترك بين سلطات الولايات المتحدة والشرطة المحلية ثمارا جيدة في الحرب ضد تجارة المخدرات الدولية، مما سمح لنا بمصادرة أكثر من 17 طنا من المخدرات هذا العام".

ويشمل هذا الرقم الإجمالي 6.7 طن من المخدرات تمت مصادرتها في الأيام العشرة الأخيرة.

وصادرت شرطة كولومبيا 12 طنا من الكوكايين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، في أكبر عملية من نوعها.

ولا تزال كولومبيا واحدة من أكبر منتجي الكوكايين في العالم، إذ تشير إحصائيات من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، إلى أنها تنتج نحو 910 أطنان سنويا، رغم جهود الحكومة في مكافحة المخدرات.