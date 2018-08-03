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10:28 03 أغسطس/ أب 2018
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    المزارعون ينظرون إلى ثوران البركان في كوستاريكا، 20 مايو/ آيار 2016.

    كوستاريكا تضبط 2 طن من الكوكايين في قارب

    © AFP 2018 / Ezequiel Becerra
    العالم
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    قال مسئولون بسلطات إنفاذ القانون في كوستاريكا، إنهم ضبطوا 2 طن من مخدر الكوكايين في قارب على بعد نحو 80 ميلا بحريا من الساحل، في واحدة من أضخم عمليات مصادرة المخدرات في البحر.

    وقالت السلطات إنها بدأت عملية في المحيط الهادي، بناء على معلومات من خفر السواحل الأمريكي، مما نتج عنه اكتشاف حوالي 2000 عبوة من مخدر الكوكايين، زنة الواحدة منها كيلوغرام تقريبا، وفقا لـ"رويترز".

    تدخين التبغ
    © REUTERS / DAVID W CERNY
    دراسة: التبغ أخطر من الكوكايين على صحة الإنسان
    وعثر على المخدرات على قارب بأربعة محركات، من طراز عادة ما يستخدمه مهربو المخدرات، نظرا لصعوبة تتبعه بأجهزة الرادار.

    وقال خفر السواحل وشرطة مكافحة المخدرات في كوستاريكا، إنه تم القبض على ثلاثة رجال كولومبيين.

    وقال وزير الأمن مايكل سوتو: "يؤتي العمل المشترك بين سلطات الولايات المتحدة والشرطة المحلية ثمارا جيدة في الحرب ضد تجارة المخدرات الدولية، مما سمح لنا بمصادرة أكثر من 17 طنا من المخدرات هذا العام".

    ويشمل هذا الرقم الإجمالي 6.7 طن من المخدرات تمت مصادرتها في الأيام العشرة الأخيرة.

    وصادرت شرطة كولومبيا 12 طنا من الكوكايين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، في أكبر عملية من نوعها.

    ولا تزال كولومبيا واحدة من أكبر منتجي الكوكايين في العالم، إذ تشير إحصائيات من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، إلى أنها تنتج نحو 910 أطنان سنويا، رغم جهود الحكومة في مكافحة المخدرات.    


     

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    الكلمات الدلالية:
    تهريب المخدرات, كوكايين, مخدرات, قارب, أمريكا الوسطى, كوستاريكا
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