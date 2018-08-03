صحيفة عبرية: "صفقة القرن" ستؤجل لما بعد انتخابات الكونغرس

أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن "صفقة القرن" سيتم تأجيلها لعدة أشهر أخرى نتيجة لإجراء انتخابات داخل الكونغرس الأمريكي، واحتمالية إجراء انتخابات مماثلة في إسرائيل.

© AP Photo / Oded Balilty مرشح أمريكي سابق للرئاسة: "صفقة القرن" مفيدة اقتصاديا للجميع

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصادر غربية أن بنيامين نتنياهو قال بأنه لا يمكن الوفاء بالتزامات "صفقة القرن" قبيل إجراء الانتخابات داخل الكونغرس الأمريكي، في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال إجراء انتخابات مماثلة في البرلمان الإسرائيلي، فإنه من الصعوبة بمكان طرح تلك الصفقة في الوقت الراهن، وبأن منافسه الحالي نفتالي بينيت، وزير التعليم، ورئيس حزب "البيت اليهودي" سيعمل على استغلال هذا الموقف لصالحه ضد نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه من الصعوبة طرح نتنياهو أن تكون مدينة "أبو ديس" هي العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية، خلال الانتخابات القادمة، باعتبارها أحد البنود الرئيسة في الخطة الأمريكية للسلام، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".