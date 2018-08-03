الإدارة الأمريكية تريد زيادة فريق عمل "صفقة القرن"

قالت صحيفة عبرية إن مجلس الأمن القومي الأمريكي يريد توسيع الطاقم الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، الخاص بـ"صفقة القرن".

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم، الجمعة، أن مجلس الأمن القومي الأمريكي قرر زيادة عدد أفراد الطاقم الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وجيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

© AP Photo / Evan Vucci صحيفة عبرية: "صفقة القرن" ستؤجل لما بعد انتخابات الكونغرس

وأفادت الصحيفة العبرية بأن مجلس الأمن القومي الأمريكي توجه إلى الحكومة الأمريكية بطلب البحث عن إحدى الشخصيات القادرة على الانضمام لفريق عمل " صفقة القرن" ، وإدارة المفاوضات بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية بأن كوشنر وغرينبلات قررا توسيع طاقم المفاوضات الأمريكي لإتمام "صفقة القرن"، على أن يكون ملما بمجريات الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ولديه دراية كافية بأدق التفاصيل الخاصة بذاك الصراع، بهدف الانتهاء من الصفقة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن الصحيفة نفسها "يسرائيل هايوم" سبق وكتبت تقريرا آخر، مفاده أن "صفقة القرن" في طريقها للتأجيل مرة أخرى بسبب إجراء انتخابات داخل الكونغرس الأمريكي.