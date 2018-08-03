استعدادات إسرائيلية لمواجهة الاحتجاجات الفلسطينية على الجدار الفاصل مع غزة

قالت قناة إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يجري استعداداته لمواجهة الاحتجاجات الفلسطينية المتزايدة على الجدار الفاصل مع قطاع غزة.

كتبت القناة العاشرة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي مستعد للمواجهات الفلسطينية بالقرب من الجدار الفاصل مع غزة، وذلك بعد أداء صلاة الجمعة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الكثير من اللجان الفلسطينية الشعبية دعت قبل أيام قليلة إلى التظاهر والاحتجاج على الجدار الفاصل مع إسرائيل.

בעזה מדווחים כי ההפגנות על גדר הגבול צפויות להתחדש אחר הצהריים. בוועד הפעולה של תהלוכות השיבה קראו בימים האחרונים לציבור בעזה להשתתף בפעילות המחאה בגבול, שתתקיים בסימן המחבל מוחמד יוסף שביצע את הפיגוע בהתנחלות אדם בשבוע שעבר @DanaBenShimon2 — כאן חדשות (@kann_news) August 3, 2018

يذكر أن الاحتجاجات والمظاهرات الفلسطينية بالقرب من الجدار الفاصل مع إسرائيل بدأت مع الإعلان الأمريكي بنقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس، في السادس من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

بيد أن هذه الاحتجاجات زادت وتيرتها بداية من الثلاثين من مارس/آذار الماضي، تزامنا مع الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني، وهي الاحتجاجات المعروفة إعلاميا باسم "مسيرات العودة".