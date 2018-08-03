منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتشار إيبولا في جمهورية الكونغو

قدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، خطر انتشار مرض "إيبولا" في جمهورية كونغو بأنه محتمل جدا، أما خطر انتشاره دوليا فهو غير محتمل.

جنيف — سبوتنيك. وقال نائب المدير العام للمنظمة لشؤون الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها، بيتر سلامة، في إحاطة إعلامية: "لقد قدرنا خطر انتشار "إيبولا" ونعتقد أنه عال بالنسبة للبلد، عال بالنسبة للإقليم ، ومنخفض على الصعيد الدولي".

© Sputnik . Ramil Sitdikov الكونغو الديمقراطية تعلن انتهاء وباء إيبولا

ومن الجدير بالذكر أن المرض الذي يسببه فيروس إيبولا هو عدوى فيروسية حادة تصيب الناس وبعض أنواع الحيوانات.

وقد أثر الوباء في غرب أفريقيا بشكل رئيسي على ثلاثة بلدان، هي غينيا وسيراليون وليبريا.