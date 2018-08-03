الحرائق تلتهم مستوطنات "غلاف غزة" منذ صباح اليوم

اندلعت 10 حرائق في مستوطنات "غلاف غزة"، بسبب بالونات الهيليوم الحارق، منذ صباح اليوم، الجمعة.

نشرت القناة العاشرة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن أكثر من عشر حرائق اندلعت منذ صباح اليوم، الجمعة، في مستوطنات "غلاف غزة"، بسبب الطائرات الورقية الحارقة وبالونات الهيليوم المشتعلة.

وأكدت القناة العبرية أن فرق الإطفاء انتشرت في أماكن الحرائق وسيطرت عليها.

טרור העפיפונים והבלונים | שבע שריפות פרצו בעוטף עזה משעות הבוקר; לוחמי האש השיגו שליטה על כל המוקדים (צילום: קבוצת ביטחון שדה) @bokeralmog pic.twitter.com/3oyOSJcvXX — חדשות עשר (@news10) August 3, 2018

فيما قال موقع "i24 news" إن عدد الحرائق وصل إلى أكثر من 10 حتى الآن.

يذكر أن الطائرات الورقية المشتعلة وبالونات الهيليوم الحارقة الفلسطينية سببت قلقا شديدا لإسرائيل، لما خلفته هذه الاختراعات الفلسطينية من تدمير لآلاف الدونمات من الأراضي.

#اسرائيل — إندلاع عشر حرائق بفعل البالونات المفخخة والطائرات الورقية الحارقة في محيط #قطاع_غزة#غزة — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) August 3, 2018

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد ذكرت في تقرير لها نشر، في 5 يوليو/تموز الماضي، أن أكثر من 20 حريقا يندلع يوميا بسبب البالونات الحارقة التي يطلقها الفلسطينيون من غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة باتت تشكل تهديدا حقيقيا على المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على انطلاق العمل الفلسطيني بالاختراع الجديد، منذ 30 مارس/ آذار الماضي، الذي تزامن مع الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني.