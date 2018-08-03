موغيريني: نتائج قمة هلسنكي ليست واضحة تماما كما كان متوقعا

أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الجمعة، أن نتائج قمة هلسنكي، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، ليست واضحة كما كان متوقعا.

بروكسل — سبوتنيك. وقالت موغيريني، في محاضرة بإحدى الجامعات في سنغافورة، ردا على طلب التعليق على القمة: "ما يتعلق بلقاء بوتين وترامب، لا يمكنني أن أعلق كثيرا، لأن النتيجة تبدو غير واضحة كما توقع البعض".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يصف الاجتماع مع بوتين بأنه "نجاح كبير"

وأضافت: "لكن هناك موضوع خاص، حيث يبدو لي، روسيا والولايات المتحدة يتحملان مسؤولية مشتركة أمام العالم، بشأن جميع الاتفاقات المتعلقة بالتسلح… أنا آمل بالفعل، أن هذا الحوار سيضمن هذا الجانب من علاقاتهما".

وأشارت موغيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي يرحب دائما بالحوار ويلتزم بهذا المبدأ في القضايا الدولية. وذكرت كمثال الحوار مع روسيا حول مكافحة الإرهاب، إيران وسوريا، الذي يتواصل رغم العقوبات المفروضة بسبب أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/ يوليو الجاري، وناقشا في اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.