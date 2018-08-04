هيومن رايتس ووتش تتحدث عن تجنيد حلفاء أمريكا للأطفال في سوريا وتطالبها بالتدخل

وجاء على موقع المنظمة، أمس الجمعة، أن بيانات الأمم المتحدة الأخيرة أظهرت زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال من قبل "وحدات حماية الشعب"، ومنهم أطفال العائلات في مخيمات النازحين التي تسيطر عليها.
وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأمريكية، التي تدعم "قوات سوريا الديمقراطية"، بأن تحث المجموعة على إنهاء استخدامها الأطفال الجنود.
وذكر التقرير السنوي للأمم المتحدة عن الأطفال في النزاعات المسلحة 224 حالة تجنيد أطفال من قبل وحدات حماية الشعب ووحدتها النسائية عام 2017، بزيادة تقارب 5 أضعاف عن العام السابق. كان 72 من الأطفال، أي تقريبا الثلث، من الفتيات. في 3 حالات على الأقل، اختطفت القوات الأطفال لتجنيدهم.
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