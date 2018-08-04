دبلوماسي أمريكي يسلم وزير خارجية كوريا الشمالية خطابا من ترامب لكيم

وأضافت المتحدثة، هيذر ناورت، أن سونغ كيم سفير الولايات المتحدة في الفلبين الذي كان له دورا بارزا في المحادثات الأمريكية مع كوريا الشمالية سلم الوزير الكوري الشمالي ري يونغ هو الخطاب على هامش اجتماع إقليمي.
وأشارت إلى أن الخطاب رد على خطاب من كيم إلى ترامب، وفقا لرويترز.
وتابعت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صافح نظيره الكوري الشمالي وتبادلا الحديث والابتسامات خلال منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة لكنهما لم يعقدا اجتماعا رسميا.
وذكرت ناورت أن بومبيو قال لري "ينبغي أن نلتقي مجددا قريبا" مضيفة أن ري رد بقول "موافق".
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