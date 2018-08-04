دبلوماسي أمريكي يسلم وزير خارجية كوريا الشمالية خطابا من ترامب لكيم

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن دبلوماسيا أمريكيا سلم وزير خارجية كوريا الشمالية خطابا موجها من الرئيس دونالد ترامب إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وذلك خلال اجتماع في سنغافورة اليوم السبت.

وأضافت المتحدثة، هيذر ناورت، أن سونغ كيم سفير الولايات المتحدة في الفلبين الذي كان له دورا بارزا في المحادثات الأمريكية مع كوريا الشمالية سلم الوزير الكوري الشمالي ري يونغ هو الخطاب على هامش اجتماع إقليمي.

© REUTERS / Jonathan Ernst الوفد الأمريكي يسلم كوريا الشمالية رد ترامب على رسالة كيم جونغ أون

وأشارت إلى أن الخطاب رد على خطاب من كيم إلى ترامب، وفقا لرويترز.

وتابعت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صافح نظيره الكوري الشمالي وتبادلا الحديث والابتسامات خلال منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة لكنهما لم يعقدا اجتماعا رسميا.

وذكرت ناورت أن بومبيو قال لري "ينبغي أن نلتقي مجددا قريبا" مضيفة أن ري رد بقول "موافق".