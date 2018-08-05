جنرال إسرائيلي: حماس أدارت حرب استنزاف معنا

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، عن الجنرال الإسرائيلي السابق، ألون أفيتال، القول إن "حركة حماس تمتلك مفاتيح الاستقرار في المنطقة، وسبق وأدرات حرب استنزاف مع إسرائيل، منذ صعودها للسلطة في العام 2007".

© REUTERS / NASEEM ZEITOON "حماس": من المبكر الحديث عن صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل