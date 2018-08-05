نتنياهو يشكل لجنة وزارية برئاسته لتعزيز العلاقات مع الدروز

وذكرت إذاعة "صوت إسرائيل"، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر تشكيل لجنة وزارية خاصة بتعزيز العلاقات مع الدروز والشركس برئاسته، وعددا من الوزراء في حكومته.

وأوضحت أن اللجنة الوزارية تضم كل من نتنياهو، ووزراء الدفاع، والمالية، والقضاء، والمواصلات، والأمن الداخلي، والإسكان، والسياحة، والثقافة والرياضة.

הממשלה אישרה הקמת ועדת שרים לענייני הדרוזים והצ'רקסים בראשות רה"מ.

הוועדה תטפל ותקדם את עניני העדה הדרוזית והצ'רקסית, והיא תתכנס מחר לישיבה ראשונה.



הוועדה כוללת את:

ראש הממשלה,

ושרי הבטחון، אוצר, תקשורת, משפטים, בינוי ושיכון, פנים, תיירות, שוויון חברתי ושרת התרבות והספורט. — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 5, 2018

كان نتنياهو قد أطلق تصريحات تلك أثناء جلسته الأسبوعية، اليوم، الأحد، والتي خصص الجزء الأكبر منها لمناقشة رفض الدروز لقانون "القومية اليهودية".

ونشر نتنياهو، اليوم الأحد، تغريدات على حسابه الشخصي على "تويتر"، قال فيها إن "إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والحقوق الفردية مكفولة بقوانين كثيرة، بما فيها القانون الأساسي (كرامة الإنسان وحريته). لا أحد مس ولا أحد سيمس بهذه الحقوق الفردية".