إسرائيل تدشن حاجزا بحريا شمالي غزة

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يقيم حاجزا بحريا في مدينة زيكيم على حدود قطاع غزة الشمالي، للحيلولة دون تسلل نشطاء حركة "حماس" إلى الداخل الإسرائيلي.

ونشرت القناة العبرية صورا مختلفة وشريط فيديو يتضمن إنشاء الجيش الإسرائيلي لحاجز بحري بطول 200 مترا في قلب البحر، وبعرض 50 مترا وبارتفاع 6 أمتار.

وعزت القناة العاشرة العبرية تدشين هذا الحاجز، ربما الأول من نوعه، لمنع تسلل نشطاء حركة حماس من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

משרד הביטחון חשף את תיעוד העבודות במכשול הימי בחוף זיקים שבגבול עזה: כלקח ממבצע צוק איתן, המענה החדש מורכב משלוש שכבות מעל ומתחת לפני המים, שתכליתן לתת כיסוי מפני חדירות @moyshis pic.twitter.com/WczeaC0SxR — כאן חדשות (@kann_news) August 5, 2018

ويشار إلى كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لـ"حماس"، قامت بعملية بحرية في بلدة زيكيم، قرب شاطئ بحر عسقلان شمالي القطاع، واشتبكت مع الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد كبير منهم، فضلا عن تفجير دبابة من نوع "مركافاه"، وذلك خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، المعروفة باسم "الجرف الصامد".