ضباط البدو الإسرائيليين يرفضون قانون "القومية"

ذكرت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم، الأحد، أن ضباطا من البدو الإسرائيليين قدموا التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا يرفضون فيه قانون "القومية اليهودية"، ويطالبون بإلغائه.

وأفادت القناة الإسرائيلية أن الضباط البدو يعترضون على القانون الإسرائيلي الجديد، لأنه يقوم على التمييز بين اليهود وأصحاب الديانات الأخرى في إسرائيل.

קצינים בדואים במילואים הגישו עתירה לבג"ץ לביטול חוק הלאום: "נועד להבדיל בין האזרחים היהודים לבין אזרחים בני דתות אחרות" @Itsik_zuarets — כאן חדשות (@kann_news) ٥ أغسطس ٢٠١٨

يشار إلى أن الدروز الإسرائيليين يعارضون قانون "القومية اليهودية"، للسبب نفسه، ويقوم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بجهود مضنية لإثنائهم عن الرفض، حتى أنه شكل لهم، اليوم الأحد، لجنة خاصة في محاولة لتعزيز العلاقات بين بلاده وبينهم، ومعهما الشركس.