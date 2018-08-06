بشكل رسمي... اختبار صاروخ أسرع من الصوت في الصين (فيديو)

ويتمتع هذا النوع من الصواريخ على شكل مخروطي من الجزء الأمام، والذي يساعد على الارتفاع في السرعات التي تفوق سرعة الصوت، باستخدام موجات الصدم.

CAAA successfully test flew waverider hypersonic flight vehicle 星空/Sky star-2 in the northwest test range on Friday morning, the rocket completed active phase turning, stage/fairing separation, flight vehicle autonomous flight and high maneuvering turning in 10 minutes' flight. pic.twitter.com/LhR3OrJuRy — dafeng cao (@dafengcao) August 3, 2018

ويشار إلى أن أول اختبار للصاروخ كان، في 3 أغسطس/ آب، من منصة إطلاق في الجزء الشمالي الغربي من الصين، حيث تسارع لمدة 10 دقائق وأجرى المناورات المبرمج عليها.

بالإضافة إلى الصين، تختبر الولايات المتحدة الصاروخ الأسرع من الصوت "Boeing X-51 " الذي يعمل أيضا باستخدام تقنية "Waverider" ، حيث وصلت سرعته إلى 5.1 ماخ.