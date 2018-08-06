الصين ترد على محاولة الاغتيال الفاشلة في فنزويلا

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون بينغ، اليوم الاثنين، بأن بلاده تعارض استخدام العنف وتدعم السلطات الفنزويلية في جهودها لضمان السلام والاستقرار في البلاد بعد محاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.

© REUTERS / MIKE HUTCHINGS الصين تعلن استعدادها فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار

بكين — سبوتنيك . وقال بينغ في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الصينية: "وجهنا انتباهنا إلى هذا الحدث وموقف الأطراف ذات المصلحة، وأشرنا أيضا إلى التحقيق الجاد من جانب الحكومة الفنزويلية في هذه القضية". ووفقا له، فإن "الجانب الصيني يعارض أي عنف أو تدابير متطرفة، ويدعم جميع الجهود التي تبذلها فنزويلا من أجل السلام وتنمية واستقرار البلاد".

وكان وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز قد صرح بأنه في يوم السبت، وبينما كان الرئيس مادورو يلقي كلمة أمام 17 ألف جندي في عرض عسكري، وجهت بعض الطائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات ناحية الرئيس، مما أدى إلى إصابة سبعة من الحرس الرئاسي. ولم يصب الرئيس بسوء. وفي وقت لاحق، اتهم مادورو المعارضة والسلطات في كولومبيا بالهجوم.

وأصدرت وزارة الخارجية الكولومبية بيانا ينفي تورط بوغوتا في الحادث. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لتلفزيون فوكس نيوز إنه السلطات الأمريكية ليس لها يد في الحادث.

كما أدان عدد من الدول، من بينها روسيا ونيكاراغوا وكوبا والسلفادور وإسبانيا، محاولة الاغتيال والعنف.