مقتل شخص وارتفاع عدد المصابين حتى 55 شخصا في انفجار قرب مدينة بولونيا الإيطالية (صور)

روما — سبوتنيك. وبحسب قناة "راين نيوز 24" المحلية، فإن 14 من المصابين في حالة حرجة.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن سلسلة من الانفجارات وقعت بالقرب من مطار بولونيا، تلاها حريق كبير، بينما أشارت وسائل إعلام محلية أن الشاحنة المحملة بالوقود، تعرضت لحادث، وامتدت النيران إلى السيارات التي كانت متواجدة على الجسر، حيث بدأت بالانفجار أيضا وتظهر لقطات الفيديو والصور سحابة كبيرة من الدخان تغطي المكان.
هذا وأعلنت هيئة الملاحة الجوية، بأن الانفجار لم يؤثر على مطار بولونيا، مشيرة إلى أن الرحلات الحالية تبقى في مواعيدها وفقا للجدول الزمني.
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي كرة كبيرة من اللهب وتصاعد دخان أسود إلى السماء في موقع الحادث. ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.
BREAKING: Massive explosion and fire near Bologna Airport, Italy. We're told the fire occurred after a truck delivering cars/vans went up in flames. pic.twitter.com/ccARuMkn3r— Joe Kelley (@talkradiojoe) August 6, 2018
#BREAKING: Major explosion on highway near #Bologna, Italy, has left least 20 injured, bridge partially collapsed. #BreakingNews pic.twitter.com/bbXwSzFHI8— BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) August 6, 2018
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