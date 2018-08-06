مقتل شخص وارتفاع عدد المصابين حتى 55 شخصا في انفجار قرب مدينة بولونيا الإيطالية (صور)

قتل شخص وأصيب ما لا يقل عن 55 آخرين نتيجة انفجار وحريق على الطريق السريع شمال - غرب مدينة بولونيا الإيطالية.

روما — سبوتنيك. وبحسب قناة "راين نيوز 24" المحلية، فإن 14 من المصابين في حالة حرجة.

© Sputnik . Vladimir Pesniya مقتل شخص وإصابة 55 على الأقل في انفجار قرب مدينة بولونيا الإيطالية

وسبق أن أعلنت خدمة الإطفاء أن سبب الحادث هو انفجار ناقلة وقود

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن سلسلة من الانفجارات وقعت بالقرب من مطار بولونيا، تلاها حريق كبير، بينما أشارت وسائل إعلام محلية أن الشاحنة المحملة بالوقود، تعرضت لحادث، وامتدت النيران إلى السيارات التي كانت متواجدة على الجسر، حيث بدأت بالانفجار أيضا وتظهر لقطات الفيديو والصور سحابة كبيرة من الدخان تغطي المكان.

هذا وأعلنت هيئة الملاحة الجوية، بأن الانفجار لم يؤثر على مطار بولونيا، مشيرة إلى أن الرحلات الحالية تبقى في مواعيدها وفقا للجدول الزمني.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي كرة كبيرة من اللهب وتصاعد دخان أسود إلى السماء في موقع الحادث. ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.