مقتل ضابط وثلاثة جنود هنود في كشمير

أعلنت مصادر مطلعة في الهند مقتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود وضابط واحد من الجيش الهندي خلال اشتباكات مع مسلحين في ولاية جامو وكشمير.

نيو دلهي — سبوتنيك. ووفقا للأنباء التي نقلتها قناة "إن دب تي في"، حصل الاشتباك في صباح اليوم الثلاثاء 7 أغسطس / آب، عندما حاولت مجموعة تضم ما لا يقل عن 8 مسلحين التسلل إلى الأراضي الهندية من الجزء الباكستاني لكشمير، وكشفهم العسكريون في الوقت المناسب وتبادلوا معهم إطلاق النار.

© REUTERS / Cathal McNaughton باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا على خلفية مقتل امرأة في كشمير

وخلال الاشتباكات تم القضاء على إرهابيين اثنين، وتمكن الآخرون من الفرار إلى الغابة. ويقوم الجيش في الوقت الحالي بتمشيط المنطقة بحثا عن المسلحين.

ويبقى من غير المعلوم لأي تنظيم متطرف في المنطقة ينتمي هؤلاء المسلحون.

وتقع صدامات مسلحة متكررة بين الشرطة والمتمردين في كشمير، الواقعة على الحدود الهندية- الباكستانية، وهي منطقة متنازع عليها بين الدولتين منذ العام 1947، وليس لها حدود رسمية بين هاتين الدولتين حاليا.

وتقسم قوات الجيش من الدولتين خطّ المراقبة فيها، وتتهم الهند الجيش الباكستاني والاستخبارات الباكستانية بدعم مجموعات انعزالية مسلحة في المنطقة، الشيء الذي تنفيه إسلام أباد.

وحدثت بين الهند وباكستان عدة حروب واسعة النطاق في أعوام 1947-1948، وفي 1965 و1971، فضلا عن عدد من النزاعات الحدودية الصغيرة.