مقتل ضابط وثلاثة جنود هنود في كشمير

نيو دلهي — سبوتنيك. ووفقا للأنباء التي نقلتها قناة "إن دب تي في"، حصل الاشتباك في صباح اليوم الثلاثاء 7 أغسطس / آب، عندما حاولت مجموعة تضم ما لا يقل عن 8 مسلحين التسلل إلى الأراضي الهندية من الجزء الباكستاني لكشمير، وكشفهم العسكريون في الوقت المناسب وتبادلوا معهم إطلاق النار.
ويبقى من غير المعلوم لأي تنظيم متطرف في المنطقة ينتمي هؤلاء المسلحون.
وتقع صدامات مسلحة متكررة بين الشرطة والمتمردين في كشمير، الواقعة على الحدود الهندية- الباكستانية، وهي منطقة متنازع عليها بين الدولتين منذ العام 1947، وليس لها حدود رسمية بين هاتين الدولتين حاليا.
وتقسم قوات الجيش من الدولتين خطّ المراقبة فيها، وتتهم الهند الجيش الباكستاني والاستخبارات الباكستانية بدعم مجموعات انعزالية مسلحة في المنطقة، الشيء الذي تنفيه إسلام أباد.
وحدثت بين الهند وباكستان عدة حروب واسعة النطاق في أعوام 1947-1948، وفي 1965 و1971، فضلا عن عدد من النزاعات الحدودية الصغيرة.
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