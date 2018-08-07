ليبرمان: سوريا تبني جيشا جديدا أقوى من سابقه

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن سوريا تبني جيشا جديدا، وإسرائيل تتابع عن كثب التطورات على الساحة السورية.

نقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "jdn"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، زار هضبة الجولان السورية المحتلة للوقوف على مدى استعداد الجيش الإسرائيلي لأية عمليات عسكرية جديدة، وذلك أثناء إجراء الجيش لمناورات عسكرية في الهضبة.

وأكد ليبرمان أثناء المناورات أن سوريا تبني جيشا بريا جديدا وواسعا، وسيصبح في حجم وقدرة الجيش السابق وحتى أقوى منه، وشدد على أن بلاده تتابع جميع التطورات ومستعدة لأي طارئ.

وذكر ليبرمان حول تجديد العقوبات على إيران أن الاتفاق الأخير جلب مليارات الدولارات إلى "نظام آية الله الخميني"، الذي استخدمه في الإرهاب والتخريب في الشرق الأوسط، حسب تعبيره.