"الكابينيت" الإسرائيلي يجتمع الخميس لبحث التهدئة مع غزة

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، اليوم، الثلاثاء، عقد جلسة أخرى مهمة، يوم الخميس المقبل، لمناقشة التهدئة مع قطاع غزة.

وبحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، سيعقد المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" اجتماعا آخرا، يوم الخميس، لمناقشة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق تهدئة مع غزة.

وكان الكابينيت الإسرائيلي قد انعقد للغرض نفسه، يوم الأحد الماضي، دون الإفصاح عن معلومات أو نتائج الاجتماع الذي بحث عرض مبعوث الأمم المتحدة للسلام إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، ومصر للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס ביום חמישי לישיבה שתעסוק בנסיונות להגיע להסדרה ברצועת עזה @BarakRavid — חדשות עשר (@news10) August 7, 2018

وذكر زئيف ألكين، وزير الاستيعاب والهجرة وشؤون القدس، أن التهدئة لم تطرح على جدول أعمال "الكابينيت" الذي التأم الأحد الماضي.

وذلك بالتزامن مع تصريح الجنرال أهارون زئيفي فركش، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، أنه ليس لدى إسرائيل نوايا استراتيجية للحل في غزة.