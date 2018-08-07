مسؤول إسرائيلي زار قطر سرا

كتب المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، أن شخصية أمنية إسرائيلية، رفيعة المستوى ــ لم يذكر الاسم ـ زارت قطر الأسبوع الماضي، لبحث ملف التهدئة مع المسؤولين القطريين.

ونوه المحلل السياسي الإسرائيلي أن نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، أيضا التقى بوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في الدوحة، لمناقشة الوضع في غزة.

שליח האו"מ למזה"ת @nmladenov נועד היום בדוחא עם שה"ח הקטארי מחמד בן עבד אל-רחמן אל ת'אני @MBA_AlThani_ ודן עמו במאמצים להגיע להסדרה ולשפר את המצב ההומניטארי ברצועת עזה.

מחר יגיע לקטאר יו"ר הרש"פ אבו מאזן.



נזכיר שאישיות ישראלית בטחונית בכירה, ביקרה בקטאר בשבוע שעבר לדון בנושא. pic.twitter.com/8vM28AZXf1 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 7, 2018

وقال المحلل والكاتب السياسي الإسرائيلي، إن ميلادينوف التقى بالمسؤول القطري، ابن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي للأهالي الفلسطينيين في القطاع.

وأشار الكاتب والمذيع في إذاعة "صوت إسرائيل" إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، سيزور الدوحة، غدا الأربعاء، لمناقشة الأمر نفسه.