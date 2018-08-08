مادورو: ترامب لن يسمح باستخدام أراضي أمريكا لإعداد عمليات اغتيال

يعتقد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يسمح باستخدام أراضي الولايات المتحدة لتحضير عمليات اغتيال قادة دول أخرى.

© REUTERS / Marco Bello مادورو لترامب: حدد المكان والزمان وستجدني

المكسيك — سبوتنيك . وقال مادورو ، للتلفزيون الرسمي: "أريد من حكومة الولايات المتحدة والحكومة الكولومبية الجديدة، تقديم كل ما يتعلق باتصالات المشاركين بالهجوم الذين يعيشون في ولاية فلوريدا، في أراضي الولايات المتحدة والأراضي الكولومبية.

وأشار إلى أنه على يقين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، لن تسمح باستخدام أراضي الولايات للتحضير لعمليات قتل لقادة مدنيين وعسكريين في دولة مثل فنزويلا".

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "أنا بانتظار رد سريع (من ترامب) وأقصى الإجراءات في الدبلوماسية والعدالة".