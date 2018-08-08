غوتيريش يبحث مشكلة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأربعاء، مسألة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، وتوصلوا إلى توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى مواصلة فرض العقوبات على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلى أن تتخذ بيونغ يانغ خطوات ملموسة بشأن نزع السلاح النووي، بحسب قناة "إن إتش كي" التلفزيونية.

طوكيو — سبوتنيك. وقال غوتيريش، الذي يقوم بزيارة لليابان، في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الياباني آبي، نقلته وكالة "كيودو" اليابانية، إن "مشكلة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية هي مسألة مركزية"، مشيرا إلى أنه "يدعم مفاوضات الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

© REUTERS / TORU HANAI تقرير سري للأمم المتحدة يكشف أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية

وأضاف غوتيريش أنه "بنزع السلاح النووي كاملا، والذي يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه، يمكن أن تصبح كوريا الشمالية عضوا عاديا في المجتمع الدولي".

بالمقابل، قال آبي، إن بلاده "تعتزم بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، للتحرك نحو حل مشكلة المواطنين اليابانيين المحتجزين قسراً [في كوريا الشمالية]، والقضايا النووية والصاروخية".

ويتوجه غوتيريش إلى ناغازاكي التي تعرضت لقنبلة ذرية إبان الحرب العالمية الثانية. ورحب رئيس الوزراء الياباني بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة في احتفال سلام ناغازاكي الـ 73 للمرة الأولى.