إثر عراك في ناد ليلي الممثل الفرنسي سامي ناصري يخضع لعملية جراحية معقدة

موسكو — سبوتنيك. وقال نيرويف، لوكالة سبوتنيك: "المواطن الفرنسي سامي ناصري يشعر بتحسن. العملية الجراحية الصعبة مرت بنجاح".
الممثل سامي ناصري من أصل جزائري، والذي لعب دور البطولة في فيلم "تاكسي" الشهير، قال لشرطة العاصمة موسكو، إنه تلقى ضربة على وجهه في شجار حدث مع مجهول عندما كان في أحد المقاهي مع أخيه.
وذكر المكتب الإعلامي لمعهد "سكليفوسوفسكي" الطبي أنه تم تقديم المساعدة الطبية للممثل وتخريجه في نفس اليوم، لكن في ما بعد اتضح أنه موجود في معهد "غيلمغولتس " للعيون بموسكو، حيث أجريت له عملية جراحية.
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