إثر عراك في ناد ليلي الممثل الفرنسي سامي ناصري يخضع لعملية جراحية معقدة

صرح مدير معهد "غيلمغولتس الطبي"، كبير المتخصصين في طب العيون بوزارة الصحة الروسية، فلاديمير نيرويف، أن الممثل الفرنسي سامي ناصري يشعر بتحسن بعد إجراء عملية جراحية له بمعهد "غيلمغولتس" لطب العيون في موسكو.

موسكو — سبوتنيك. وقال نيرويف، لوكالة سبوتنيك: "المواطن الفرنسي سامي ناصري يشعر بتحسن. العملية الجراحية الصعبة مرت بنجاح".

وأضاف مدير المركز الطبي أن الممثل يمر الآن بفترة التأهيل البصري: "هو الآن تحت مراقبة الأطباء في معهد "غيلمغولتس" للعيون بموسكو.

الممثل سامي ناصري من أصل جزائري، والذي لعب دور البطولة في فيلم "تاكسي" الشهير، قال لشرطة العاصمة موسكو، إنه تلقى ضربة على وجهه في شجار حدث مع مجهول عندما كان في أحد المقاهي مع أخيه.

وذكر المكتب الإعلامي لمعهد "سكليفوسوفسكي" الطبي أنه تم تقديم المساعدة الطبية للممثل وتخريجه في نفس اليوم، لكن في ما بعد اتضح أنه موجود في معهد "غيلمغولتس " للعيون بموسكو، حيث أجريت له عملية جراحية.