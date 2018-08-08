تركيا تعتزم بناء محطة الطاقة النووية الثالثة بمشاركة الصين

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونميز، اليوم الأربعاء 8 آب/أغسطس، أن مشروع بناء محطة الطاقة النووية الثالثة في تركيا، التي من المخطط تشييدها في تراقيا في الجهة الأوروبية من البلاد، سينفذ بالمشاركة مع الصين.

أنقرة — سبوتنيك. وقال دونميز، في مقابلة مع قناة "اي هابير": "نحن نريد بناء محطة الطاقة النووية الثالثة في تراقيا، وسنقوم بهذا العمل مع الصينيين. لم يحدد المكان بالدقة بعد… يوجد لدينا أكبر استهلاك للطاقة في منطقة إسطنبول وكذلك في منطقة بحر مرمرة، ولذلك فإن المكان المناسب لمحطة الطاقة الذرية نراه في تراقيا. وسنقوم بتحديد المكان بعد الانتهاء من المسح الهندسي".



© AFP 2018 / Ozan Kose تركيا تقول إنها ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران