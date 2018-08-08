تركيا تعتزم بناء محطة الطاقة النووية الثالثة بمشاركة الصين

أنقرة — سبوتنيك. وقال دونميز، في مقابلة مع قناة "اي هابير": "نحن نريد بناء محطة الطاقة النووية الثالثة في تراقيا، وسنقوم بهذا العمل مع الصينيين. لم يحدد المكان بالدقة بعد… يوجد لدينا أكبر استهلاك للطاقة في منطقة إسطنبول وكذلك في منطقة بحر مرمرة، ولذلك فإن المكان المناسب لمحطة الطاقة الذرية نراه في تراقيا. وسنقوم بتحديد المكان بعد الانتهاء من المسح الهندسي".
وكانت شركة "روس آتوم" الروسية قد بدأت ببناء الوحدة رقم 1 من أول محطة في تركيا للطاقة النووية "أكويو"، في 3 نيسان/أبريل. ويضم مشروع محطة "أكويو" النووية 4 مفاعلات روسية الصنع من طراز "في.في.إي.إر" من أسرة الجيل+3. وتبلغ قدرة كل مفاعل 1200 ميغاواط. ويبلغ حجم الاستثمارات الروسية في هذا المشروع 22 مليار دولار.
وتعتبر محطة "أكويو" أول مشروع في العالم لمحطة كهروذرية يتم تنفيذه على أساس نموذج (ابني — امتلك —شغل)، ووفقا لهذا النموذج، ستقوم روسيا ببناء المحطة، وستمتلكها وتديرها.
ويذكر أن الاتفاقية بين روسيا وتركيا حول بناء محطة "أكويو" بالقرب من مدينة مرسين، تم توقيعها في عام 2010، ومن المقرر أن تضم المحطة 4 وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاواط لكل واحد منها. وحسب المعلومات المتوفرة، ستبلغ قيمة المشروع نحو 20 مليار دولار.
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