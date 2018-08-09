وكالة الأرصاد الإندونيسية: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز جزيرة لومبوك

قال شهود ووكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن زلزالا قويا، بلغت شدته 6.2 درجة، هز جزيرة لومبوك، اليوم الخميس، مما أدى إلى انهيار بعض المباني.

جاء الزلزال الجديد بعد زلزال بقوة 6.9 درجة يوم الأحد، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 131 شخصا.

© REUTERS / Antara Foto/Ahmad Subaidi ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 347 شخصا

وقال شاهد من "رويترز" إن الزلزال دفع الناس للخروج إلى الشوارع وأدى إلى انهيار بعض المباني.

ووقعت الهزة في تمام الساعة 05.25 صباحا بتوقيت غرينتش [08.25 بتوقيت موسكو] على عمق 10 كلم في الجزيرة.

إلى ذلك ضرب زلزال مدمر شمال جزيرة لومبوك الإندونيسية، يوم الأحد الماضي، بقوة 7درجات، وتبعه زلزال بقوة 5.4 و4.3. درجة

وذكرت وكالة "انتارا" المحلية أن عدد الضحايا وصل حتى 347 شخصا. وفي الوقت نفسه أعلن ممثل الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث مقتل 131شخصا.