وكالة الأرصاد الإندونيسية: زلزال بقوة 6.2 درجة يهز جزيرة لومبوك

جاء الزلزال الجديد بعد زلزال بقوة 6.9 درجة يوم الأحد، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 131 شخصا.
وقال شاهد من "رويترز" إن الزلزال دفع الناس للخروج إلى الشوارع وأدى إلى انهيار بعض المباني.
ووقعت الهزة في تمام الساعة 05.25 صباحا بتوقيت غرينتش [08.25 بتوقيت موسكو] على عمق 10 كلم في الجزيرة.
إلى ذلك ضرب زلزال مدمر شمال جزيرة لومبوك الإندونيسية، يوم الأحد الماضي، بقوة 7درجات، وتبعه زلزال بقوة 5.4 و4.3. درجة
وذكرت وكالة "انتارا" المحلية أن عدد الضحايا وصل حتى 347 شخصا. وفي الوقت نفسه أعلن ممثل الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث مقتل 131شخصا.
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