تقرير يكشف خطط "داعش" في أوروبا بعد هجمات باريس وبروكسل

حضّر تنظيم "داعش" الإرهابي بعد هجمات باريس في عام 2015، وبروكسل في 2016، أعمالا إرهابية جديدة في دول أوروبية أخرى.

بروكسل — سبوتنيك. ووفقا لتقرير نشرته قناة "آر تي إل" الألمانية، اليوم الخميس 9 أغسطس / آب، كشفت الهيئات الأمنية للعديد من الدول الأوروبية خلال تحقيق مشترك يجري منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2016، أن تنظيم "داعش" خطط لهجمات على أراضي تمتد من البرتغال حتى البلقان الغربية.

© Sputnik . Jacques Brinon بلجيكا: المشتبه به في هجمات باريس تم تسليمه لفرنسا

وأفادت القناة أن التحقيق تمكن من كشف ثلاثة مواطنين بلجيكيين، يشتبه بتحضيرهم الهجمات الإرهابية في باريس وبروكسل.

وكان أحدهم يدعى شاكر ش.، تم استجوابه، ثم أطلق سراحه، والثاني محمد صلاح الدين ل. موجود في قائمة المطلوبين، أما الثالث، فهو سامي جدو، قتل في صفوف الإرهابيين في سوريا.

وتشهد بلجيكا حالة من الاستنفار الأمني منذ عام 2015، بعد سلسلة الهجمات التي نفذها تنظيم داعش "الإرهابي" في العاصمة الفرنسية باريس، وراح ضحيتها 132 شخصا، إضافة إلى الهجوم الذي وقع في بروكسل في عام 2016 وراح ضحيته 32 شخصا.