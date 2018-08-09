صحيفة: بوريس جونسون سيخضع للتحقيق بسبب تصريحاته عن البرقع

قالت صحيفة "إيفننغ ستاندرد"، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيخضع للتحقيق بشأن احتمال انتهاكه مدونة قواعد السلوك الخاصة بحزب المحافظين بعد إدلائه بتصريحات عن النساء المسلمات اللاتي يرتدين البرقع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحزب لم تنشر أسماءها، القول إن من المتوقع صدور قرار رسمي بإحالة جونسون إلى لجنة تحقيق يرأسها محام، في وقت لاحق اليوم الخميس، وفقا لـ"رويترز".

وأحجم المقر الرئيسي لحزب المحافظين عن التعليق فورا على تقرير الصحيفة.

وكتب جونسون، الذي استقال الشهر الماضي بسبب طريقة تفاوض رئيسة الوزراء تيريزا ماي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، في صحيفة "ديلي تليغراف"، هذا الأسبوع، قائلا: "إن الدنمرك أخطأت بحظر النقاب الذي لا يظهر من المرأة سوى عينيها".

لكن جونسون وصف الرداء بأنه قمعي وسخيف ويجعل النساء أشبه بصناديق البريد ولصوص البنوك، مما أثار استياء سياسيين آخرين وجماعات المسلمين البريطانيين.